القصيم.. فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 8:28 صباحاً

أطلقت أمانة منطقة القصيم نهاية عطلة الأسبوع الماضي، فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية واستمرت مدة يومين، بمشاركة عدد من بلديات المنطقة والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة، وأكثر من 154 متطوعًا ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة المتنزهات البرية، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتوفير البيئة الصحية السليمة. يُذكر أن أمانة منطقة القصيم نفّذت عددًا من برامج التوعية المتخصصة التي تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام، ومستوى النظافة في البيئة، وتؤكد أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع.

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