انت الان تتابع "البيئة" تعلن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب للمياه في القطاع الحضري التي تنتج عنها مشاريع المياه كافة بالمملكة، وتشمل التجمعات السكانية والمشاريع التنموية العملاقة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الخطة في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تحسين جودة الخدمات المائية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه كأحد محاور رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن الخطة ترتكز على افتراضات مدروسة وبيانات وإحصاءات دقيقة ويتم تحديثها بشكل دوري، وتواكب كافة متطلبات التنمية المستدامة، وتطبق أفضل معايير أمن الإمداد واعتبارات الطوارئ، وتستخدم قواعد البيانات في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريعها.

وأضافت أن الخطة جرى إعدادها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتمد على أسس القيمة الاقتصادية المضافة من مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث درست أكثر من (120) محطة، واستقبلت أكثر من (10) آلاف طلب من مختلف القطاعات، مما يعظم الفائدة من الأصول ويحقق مبادئ كفاءة الإنفاق.