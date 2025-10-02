كيف تعرفين أن رضيعك يحصل على الحليب الأمامي فقط أثناء الرضاعة الطبيعية؟

ما هي المكونات الهامة لحليب الأم؟

حفظ حليب الأم

اعلمي أن تكوين حليب الأم يبدأ في المراحل الأولى من الحمل حيث يتغير شكل وحجم وملمس الثدي، وهذا التغير يعد من علامات الحمل المبكرة، كما يبدأ نزول قليل من السائل الزيتي من الثدي تشبه رائحته رائحة السائل الأمنيوسي الذي يكون محيطاً بالجنين في الرحم، مما يجعله يقبل على الرضاعة من صدرك بمجرد نزوله من الرحم، ويعمل هذا السائل الزيتي على حماية الثديين من العدوى خلال فترة الحمل.

لاحظي أن حجم الأنسجة الغدية في الثديين يتضاعف خلال المرحلتين الثانية أو الثالثة من الحمل، أو بعد الولادة، وحيث إنه يبدأ إفراز هرمون الحليب عن طريق إرسال الإشارات من الغدة النخامية في المخ، ويحفز من الشعور لدى الأم بالأمومة مما يحفز عملية الرضاعة.

اعلمي أن حليب الأم يحتوي في تكوينه على 90% من الماء، ولذلك يجب أن تحصل الأم المرضعة على كمية وافرة ومناسبة من الماء أثناء مرحلة الرضاعة كل يوم لزيادة الحليب في صدرها، ويجب ألا تقل كمية الماء عن ثمانية أكواب يومياً، ويمكن أن تحصل على الماء من العصائر الطبيعية الطازجة أيضاً، وحيث يزيد الماء من رطوبة جسمها ويقلل من إحساسها بالصداع والإرهاق.

الفرق بين الحليب الأمامي والحليب الخلفي

الرضاعة الصناعية

اعلمي أن حليب الأم ينقسم إلى نوعين من الحليب وهو الحليب الأمامي أو الحليب الأولي وهو الحليب الذي يحصل عليه الرضيع في عشر الدقائق الأولى من الرضاعة، وهو يكون غنياً بسكر اللاكتوز ويكون هذا الحليب مخصصاً لإرواء عطش الرضيع خصوصاً أنه في شهور عمره الأولى لا يسمح له بشرب الماء.

لاحظي أن الحليب الخلفي هو الحليب الذي يكون في نهاية الرضعة من جهة معينة من الصدر سواء كانت اليمين أو اليسار، وهذا الحليب يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون تساعد على شعور الطفل بالشبع وخلوده إلى النوم، كما أن الحليب الخلفي والذي يكثر في الرضعات الليلية، ولذلك يجب أن تحرصي على إرضاع الطفل ليلاً وعدم تقديم الرضاعة الصناعية له، فهو الحليب الذي يؤدي إلى حدوث زيادة ملحوظة في وزن الرضيع.

احرصي على أن يتم طفلك الرضيع مدة الرضاعة من الناحيتين في صدرك؛ لكي يحصل على الحليب الخلفي من كل ناحية، وذلك لأن نقل الرضيع من جهة إلى أخرى دون أن يحصل على الحليب الخلفي بعد مرور عشر دقائق كل مرة يعني أن يحصل الرضيع في كل مرة على حليب أمامي فقط غني باللاكتوز وفقير بالدهون؛ مما يعني أن تظهر على الرضيع أعراض ارتفاع نسبة سكر اللاكتوز، بالإضافة إلى أن عدم حصول رضيعك على الحليب الخلفي يؤدي إلى ظهور أعراض سوء الهضم لديه، وبالتالي يتأثر معدل نموه بشكل واضح.

أعراض تدل على أن رضيعك يحصل على الحليب الأمامي فقط

اعلمي أنه في حال حصول رضيعك على الحليب الأمامي فقط فهو سوف تظهر عليه أعراض زيادة سكر اللاكتوز، ومن بينها ظهور البراز الأخضر المائي مع حدوث أعراض مغص الرضيع، وتظهر ظاهرة عليه ومن بينها تراكم الغازات في بطنه وسماعك صوت خروج بعضها من فتحة الشرج. اعلمي أن من أعراض حصول طفلك الرضيع على الحليب الأمامي فقط أنه سوف يطلب رضعات متكررة ومتتابعة، ولكنها تكون غير مرضية له فسوف يرضع ويبكي لأنه لا يحصل على دهون مشبعة له. توقعي ألا يحقق وزن الرضيع زيادة ملحوظة بسبب نقص الدهون في حليبك الأمامي الذي يحصل عليه بكثرة وعلى حساب الحليب الخلفي نتيجة للأخطاء التي تقعين بها خلال الرضاعة.

نصائح هامة من أجل حصول الرضيع على فوائد الحليب الخلفي

تغذية المرضعة

احرصي على الحصول على التغذية الجيدة المتوازنة، حيث يجب أن تحصل الأم على التغذية المتكاملة والتي لا تكون فقط عبارة عن نشويات وسكريات لكي تكون قادرة على عملية الرضاعة، فيجب أن يحتوي طعامها على البروتين، خصوصاً اللحوم أو الأسماك، وكذلك يجب أن تتناول البيض والحليب بشكل يومي، وكذلك أن تنال حصتها من عنصر الكالسيوم الذي يكثر في الحليب واللبن والأجبان، ويجب أن تحصلي على عنصر الحديد من الفواكه المجففة خصوصاً مثل التمر، وكذلك من صفار البيض وأنواع المأكولات البحرية.

اشربي الكمية المناسبة من السوائل وخاصة الماء التي تزيد من إدرار الحليب مثل الحليب والعصائر الطبيعية والأعشاب الطبية المفيدة مثل الشومر والينسون، والبعد عن المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين والتي تؤدي لحدوث المغص، تقلل الحليب في صدرك وتسبب مشاكل عند الرضيع.

اجلسي جلسة صحية وهادئة وفي مكان مريح لكي تكوني مهيأة لمرحلة الرضاعة ولتبادل المشاعر أيضاً مع وليدك وتوثيق علاقتك النفسية به، ويجب عليك أن تطيلي مدة الرضعة من كل ثدي وعدم قطعها مهما كنت متعبة أو مرهقة.

اهتمي بتدليك الحلمتين أثناء الحمل بزيت الزيتون لكي لا تبقيا غائرتين خاصة إذا كنتِ حاملاً للمرة الأولى، كما أن مساج الصدر بعد الولادة باستمرار يساعد على نزول وإدرار الحليب الخلفي.

لا تستمعي لمعتقدات خاطئة حول حليب اللبأ، فليس صحيحاً أن الحليب بمجرد نزوله بعد انتهاء مرحلة الولادة يكون ضاراً بالمولود بل على العكس، فحليب ما بعد الولادة وهو حليب المسمار يحتوي على مضادات حيوية هامة ومفيدة للمولود يجب أن يحصل عليها من أجل مناعة جسمه في سنواته القادمة، كما أن حصول المولود بعد أيام من ولادته على الحليب الخلفي يؤدي لتعويض فقد المولود للسوائل في أيامه الأولى وزيادة وزنه بشكل جيد ومناسب.

لا أحد يستطيع أن يخفي دور وأهمية الرضاعة الطبيعية من الأم، وحيث تعد سراً من أسرار حياة وصحة ومناعة وذكاء الرضيع إضافة إلى فوائدها النفسية بالنسبة للأم والطفل، حيث تعزز العلاقة بين المولود وأمه وتربطه بها بعلاقة عاطفية تدوم مدى الحياة.تغفل الكثير من الأمهات المرضعات رغم حرصهن على طريقة الرضاعة الطبيعية كخيار التغذية الأول للطفل عن تقديم الحليب الخلفي، ولم يسمعن بهذا المصطلح على الإطلاق من قبل، وتستمر الأمهات في تقديم الحليب الأمامي فقط، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة هدى زهران حيث أشارت إلى الأعراض التي تظهر على الرضيع وتدل على أنه يحصل علىفقط أثناء الرضاعة الطبيعية، وأهمية حصوله على الحليب الخلفي في الآتي: