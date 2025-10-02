القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، بروكسل (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، فيما كشفت تقارير عن تكثيف روسيا لهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة فيربوف، مشيرةً إلى أن قواتها تقدمت على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.

من ناحية ثانية، كشف تحليل أجرته وكالة فرانس برس، ونشر أمس، أن روسيا كثفت هجماتها البعيدة المدى بالمسيّرات والصواريخ على أوكرانيا في سبتمبر الماضي.

وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا أطلقت 5638 مسيّرة بعيدة المدى، و185 صاروخاً على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال سبتمبر، بزيادة 38% عن أغسطس.

وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها صرفت الشريحة التاسعة من برنامج «قرض المساعدة المالية الاستثنائية لأوكرانيا» بقيمة 4 مليارات يورو، ما يعزز دور الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية في بيان أن إجمالي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ارتفع إلى نحو 178 مليار يورو، في حين بلغت مساهمة الاتحاد في برنامج «قرض المساعدة المالية الاستثنائية لأوكرانيا» 18,1 يورو، ليصل إجمالي دعمها ضمن البرنامج إلى 14 مليار يورو منذ بداية عام 2025.

وذكر البيان أن صرف القرض الإضافي إلى كييف يمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي في مبادرة «تسريع الإيرادات الاستثنائية» التي تقودها مجموعة السبع، والتي تهدف إلى توفير نحو 45 مليار يورو من الدعم المالي لأوكرانيا.

وأضاف أن هذا الصرف الكبير يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا، ويأتي بعد إعلان رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين في خطاب «حالة الاتحاد» الأخير عن تقديم 6 مليارات يورو مقدمة ضمن مساهمة الاتحاد في مبادرة قروض إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن القرار يتماشى مع دعوة القادة الأوروبيين خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في مارس الماضي لتسريع تمويل أوكرانيا.

وأشار إلى أن «عملية التمويل جارية حالياً، إذ سيساعد هذا الدعم أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية المتزايدة، بما في ذلك في قطاع الدفاع، حيث سيخصص مليارا يورو من المبلغ للطائرات المسيّرة وفق اتفاق مشترك بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا».