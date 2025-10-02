شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير الأحساء و«ورث» يوقعان مذكرة لتعزيز التراث الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير الأحساء مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث»، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تنمية القدرات البشرية ودعم القطاع الحرفي وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تسهم في إبراز الفنون التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي الوطني.

ومثل التوقيع من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير القطاعات عمر الملحم، ومن جانب المعهد وكيل الاستراتيجية والتميز المؤسسي المهندس حمد الحرقان، بحضور الرئيسة التنفيذية للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الشراكات بهيئة تطوير الأحساء الدكتور محمد البراك، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وتنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في مجالات الفنون التقليدية، إلى جانب التعاون في الاستفادة من المرافق والإمكانات المتاحة لدى الطرفين لدعم المبادرات والمشاريع المشتركة.

وتتضمن المذكرة التعاون في نشر المحتوى التوعوي والثقافي، وتنظيم فعاليات مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية تعزز حضور الفنون التقليدية في المشهد الثقافي، إضافة إلى مبادرات لتمكين القطاع الحرفي من خلال تطوير المنتجات الحرفية والفنية.