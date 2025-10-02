شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 2-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-02 05:11AM UTC
- سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية مختلطة بين الدعم عند 1525.00$ والمقاومة عند 1610.00$.
- المؤشرات الرئيسية تعارض بعضها البعض، مما يدعم استمرار التداولات الجانبية.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 1525.00$ و 1605.00$، مع توقعات جانبية حتى تحقيق اختراق قوي.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر البلاتين لنلاحظ تقديمه منذ يوم أمس لتداولات جانبية مختلطة باستقراره قرب 1560.00$ لينحصر بذلك ما بين الدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ بينما يستمر مستوى 1610.00$ بتشكيله لحاجز قوي أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد.
كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية لنبقى بانتظار نجاح السعر بتجاوزه للحاجز الحالي ليمكنه من تحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1642.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 1690.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1605.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق