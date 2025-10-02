سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 2-10-2025

لا جديد لدى سعر البلاتين لنلاحظ تقديمه منذ يوم أمس لتداولات جانبية مختلطة باستقراره قرب 1560.00$ لينحصر بذلك ما بين الدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ بينما يستمر مستوى 1610.00$ بتشكيله لحاجز قوي أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية لنبقى بانتظار نجاح السعر بتجاوزه للحاجز الحالي ليمكنه من تحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1642.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 1690.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1605.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق