50 عاماً من الرعاية وخصم.. 50٪ لصحتكم.. أن أم سي للرعاية الصحية تحتفل باليوبيل الذهبي بمبادرة وطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - على مدى خمسة عقود، كانت أن أم سي للرعاية الصحية اسماً موثوقاً في دولة الإمارات، إذ اعتنت بملايين المرضى، ورحبت بالأسر عبر أجيال متعاقبة، وبنت إرثاً راسخاً في مجالات الرحمة والابتكار والتميّز. ما بدأ كعيادة صغيرة تطور ليصبح واحداً من أبرز مزوّدي الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة، مع مستشفيات ومراكز طبية ومرافق متخصصة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والعين ورأس الخيمة.

وفي أكتوبر الجاري، ومع احتفال أن أم سي بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تحتفي المجموعة بهذا الإنجاز الذهبي عبر رد الجميل للمجتمعات التي تخدمها. فاعترافاً بنصف قرن من الثقة، تقدّم أن أم سي خصماً حصرياً بنسبة ٥٠٪ على جميع الباقات الصحية في كافة منشآتها بالإمارات طيلة الشهر.

من الفحوصات التنفيذية الشاملة إلى برامج الفحص الوقائي المتخصصة، صُممت هذه الباقات لتعزيز الوقاية، ودعم الكشف المبكر، وتمكين الأفراد من اتخاذ خطوات استباقية نحو صحة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال جعل هذه الباقات أكثر سهولة في المتناول، تؤكد أن أم سي التزامها برؤيتها المؤسسة التي تتمثل في توفير رعاية صحية عالمية المستوى، تتمحور حول الرحمة.

وخلال الخمسين عاماً الماضية، شهدت أن أم سي للرعاية الصحية التحول الكبير لدولة الإمارات، ولعبت بفخر دوراً في دعم مسيرتها التنموية. فمن ريادة الخدمات الصحية إلى إدخال أحدث التقنيات الطبية، ومن بناء مراكز التميز إلى رعاية الكفاءات الوطنية، تطورت أن أم سي باستمرار لتلبية احتياجات مجتمع متنوع وحيوي. واليوم، تضم منشآتها أطباء مؤهلين دولياً، واختصاصيين ذوي خبرة، وفريقاً من مقدمي الرعاية المخلصين الذين يخدمون المجتمع بكفاءة وتعاطف.

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ أن أم سي للرعاية الصحية: "خمسون عاماً ليست مجرد احتفال بالزمن، بل احتفال بالثقة. في أن أم سي، نعتز بأننا اعتنينا بملايين المرضى على مر السنين، وأصبحنا جزءاً من رحلات الكثير من الأسر الصحية. هذا العرض الخاص بمناسبة الذكرى الخمسين هو طريقتنا لشكر المجتمعات التي دعمتنا ومنحتنا ثقتها".

وسيكون عرض الذكرى الخمسين متاحاً في جميع مستشفيات ومراكز أن أم سي الطبية في دولة الإمارات، حيث يمكن للمقيمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الباقات المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات الصحية – بدءاً من الفحوصات الأساسية والدورية وصولاً إلى تقييمات متخصصة لصحة القلب والسكري وصحة المرأة.

ومن خلال تشجيع الرعاية الصحية الوقائية، تأمل أن أم سي في رفع الوعي بأهمية الفحوصات المنتظمة للحفاظ على حياة أكثر صحة وسعادة. كما تعكس هذه المبادرة فلسفة أن أم سي الراسخة: أن الوقاية والكشف المبكر هما حجر الأساس للصحة الجيدة.

ومع استمرار دولة الإمارات في النمو والتطور، تظل أن أم سي ملتزمة بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز صحة المجتمعات. فالذكرى الخمسون ليست مجرد نظرة إلى خمسة عقود من الخدمة، بل هي أيضاً وعد بالمستقبل: مواصلة مسيرة الرعاية والرحمة والثقة.

للمزيد من التفاصيل حول الباقات المتاحة وحجز موعدكم، يرجى زيارة:

nmc.ae/en/health-packages



حول أن أم سي للرعاية الصحية



تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتألف شبكتها من ٧٠ منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومراكز طبية وعيادات مجتمعية ومراكز جراحة اليوم الواحد وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية طويلة الأمد. وتُمكّنها شبكتها الوطنية من أن تكون المجموعة الصحية الوحيدة القادرة على خدمة الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية: أبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى الإمارات الشمالية رأس الخيمة وعجمان.

وتضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية علامات تجارية بارزة مثل: أن أم سي، مركز بروفـيتا الدولي الطبي، و كوزمسيرج. ويعمل بها نحو ١١,٠٠٠ موظف وتخدم أكثر من ٥,٥ مليون مريض سنوياً.

للمزيد من المعلومات عن أن أم سي للرعاية الصحية، يرجى زيارة:nmc.ae

