اخبار الخليج / اخبار الإمارات

راشد بن سعود وطالب بن صقر يعزيان في وفاة إبراهيم المعلا

0 نشر
0 تبليغ

راشد بن سعود وطالب بن صقر يعزيان في وفاة إبراهيم المعلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام) 

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
وقدم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.
وأعرب الشيخ طالب بن صقر، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد. 
كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا