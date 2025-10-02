راشد بن سعود وطالب بن صقر يعزيان في وفاة إبراهيم المعلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.

وأعرب الشيخ طالب بن صقر، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.