سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 02-10-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم له.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل