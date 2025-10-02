سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 02-10-2025

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة نسبياً ما يشير إلى قوة هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

