شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 02-10-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-10-02 03:29AM UTC
- سعر الفضة يحاول اختراق مقاومته الحالية عند 47.50$، مع توقعات بمزيد من المكاسب على المدى القريب.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الحالي 47.50$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السعر لتصريف تشبعه الشرائي بها ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.
