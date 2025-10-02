سعر الفضة يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 02-10-2025

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الحالي 47.50$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السعر لتصريف تشبعه الشرائي بها ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل