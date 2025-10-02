الاقتصاد

سعر الفضة يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 02-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-02 03:29AM UTC

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الحالي 47.50$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السعر لتصريف تشبعه الشرائي بها ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

