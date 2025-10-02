مجربة وسريعة .. 10 طرق طبيعية لطرد البلغم عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 07:03 صباحاً - قد يكون تراكم البلغم في الحلق مزعجاً ، خاصةً لدى الأطفال، وقد يكون البلغم في البداية عبارة عن مادة مخاطية تفرزها الخلايا في الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي، وقد يختلف البلغم عن اللعاب الذي ينتجه الجزء العلوي من الفم، وقد يكون البلغم من أي لون بما في ذلك اللون الشفاف، أو الأبيض، أو الأصفر، أو الأخضر، أو ​​الوردي، أو الأحمر. إليك وفقاً لموقع "هيلث" طرق مختلفة للتخلص من البلغم أو تخفيفه عند الأطفال التي تساعد على طرده وتهدئة السعال، وتخفيف احتقان الصدر والتنفس بشكل أسهل والشعور براحة أكبر.

العسل الأبيض

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا-الصورة من موقع unsplash

يساعد العسل على تخفيف المخاط لدى الأطفال وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وللالتهابات التي يمكن أن تخفف أعراض السعال وتزيل البلغم.

ويؤكد الخبراء أيضاً أن العسل له تأثير أكثر فعالية في التخلص من البلغم من الأدوية التي تخفف البلغم، مثل مزيلات الاحتقان.

تناول كمية كافية من الماء

الماء من أفضل البدائل لتخفيف البلغم المتراكم. فهو مزيل طبيعي للاحتقان يمكنك الاعتماد عليه كما أن شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم على محاربة العدوى التي تحدث لذلك، من الأفضل إعطاء طفلك الماء الدافئ لإخراج البلغم المتراكم بسرعة.

ليس هذا فحسب، بل إن تناول الماء يمكن أن يمنع الأطفال أيضاً من التعرض للجفاف.

استخدام جهاز ترطيب

هناك طريقة طبيعية أخرى يمكن أن تساعد في التغلب على البلغم عند الأطفال، وهي استخدام جهاز الترطيب والذي يساعد في جعل الهواء رطباً في منزلك ، وتخفيف المخاط، لدى الأطفال والرضع ويمكنك إضافة زيوت عطرية، مثل اللافندر أو الأوكالبتوس.

إذا تعذر استخدام جهاز ترطيب الهواء، يمكنكِ ترك الماء الساخن يتدفق في الحمام لبضع دقائق، مما يُنتج بخاراً. ثم، دعي طفلكِ يستنشق البخار من مسافة آمنة.

الاستحمام بالماء الدافئ

الاستحمام بالماء الدافئ يمكن أن يساعد في تخفيف انسداد مجاري الهواء لدى الطفل بسبب تراكم البلغم، كما أن الاستحمام بماء دافئ لمدة 10 دقائق تقريباً له تأثير إيجابي على صحة جسم طفلك وتشمل هذه الفوائد تحسين تدفق الدم، وتنظيف الجراثيم، وتخفيف أعراض البرد.

التربيت على ظهر الطفل

هناك طريقة أخرى لمساعدة طفلك على إخراج البلغم وهي التربيت على ظهره بلطف وللقيام بذلك، يمكنك وضع الطفل بطريقة مستقيمة، ثم القيام بضرب ظهره بلطف وبهذه الطريقة، سيكون من الأسهل إخراج البلغم المحتبس في الجهاز التنفسي.

استخدام المحلول الملحي

لتخفيف بلغم طفلك ليصبح من السهل إخراجه، يمكنك أيضاً رش محلول ملحي في كل فتحة أنف وتُعرف هذه الطريقة بغسيل الأنف. يمكنك شراء محلول ملحي لغسيل الأنف من الصيدلية أو تحضيره بنفسك في المنزل.

يمكنك خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الدافئ مع التقليب حتى يمتزج الملح والماء ويُخفف هذا المحلول البلغم ويُسهّل إخراجه. كما يُحافظ على رطوبة الممرات الأنفية.

شفاط الأنف

شفاط الأنف لتنظيف أنف طفلك - الصورة من موقع Freepik

لتنظيف أنف طفلك من المخاط، يمكنك استخدام شفاط الأنف للمساعدة في التخلص منه، ويمكن أن يساعد هذا الأطفال الذين لا يعتادون على تنظيف أنوفهم بأنفسهم، فما عليك سوى إدخال طرف الشفاط في فتحة أنف طفلك، ثم شفطه من الطرف الآخر للأنبوب ومن الأفضل تجنب المص بقوة شديدة، لأن ذلك قد يزيد من خطر تهيج الأنف.

المضمضة بالماء المالح

يمكن أن تساعد المضمضة بالماء المالح في التخلص من البلغم عند الأطفال ولتحضير محلول ملحي، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ. ثم اطلبي من طفلك المضمضة لمدة 30-60 ثانية وتعد تلك الطريقة للتخلص من البلغم هي الأفضل عندما يكون الطفل قادراً بالفعل على الغرغرة.

رفع رأس الطفل

عندما يستلقي الطفل، يمكن أن يتراكم المخاط في الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى انسداد الممرات الأنفية ويجعل الطفل يشعر بعدم الراحة.

لتخفيف هذه الحالة، يمكنك مساعدة رأس طفلك على الدعم باستخدام وسادة أعلى لتقليل الانسدادات في الممرات الأنفية، حتى يتمكن الطفل من التنفس بشكل أكثر راحة

إعطاء طفلك الدواء

بالإضافة إلى استخدام الطرق الطبيعية السابقة، يمكنك إعطاء طفلك بعض الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية، والتي يمكن استخدامها كوسيلة للتخلص من البلغم المتراكم عند الأطفال.

يمكنك شراء دواء الأنفلونزا للأطفال من الصيدلية المحلية وطلب المزيد من المعلومات من الصيدلي لتحديد الدواء المناسب حسب حالة طفلك.

عند إعطاء الدواء للأطفال، من الأفضل قراءة تعليمات الاستخدام الموجودة على عبوة الدواء، وإذا لم تكن الطرق السابقة فعالة في التعامل مع البلغم فمن الأفضل اصطحاب طفلك إلى الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص