"الجبير" يلتقي وزير البيئة والمناخ الفنلندي على هامش "منتدى دافوس"

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وزير البيئة والمناخ الفنلندي كاي ميكانين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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