"هند القحطاني" تروي قصة ممثلة سعودية تحجبت فجأة من أجل الارتباط بأحد مشاهير التواصل وبعدما سحب عليها خلعت الحجاب!

صحيفة الخليج 365: ظهرت مشهورة سناب شات هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ترتدي الحجاب وتروي قصة ممثلة سعودية تحجبت من أجل الارتباط بشخص ملتزم من مشاهير التواصل .

وقالت هند في مقطع فيديو متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الله هداني بأخذ صورة وبسوي مثل المستشرفات أدعو لي بالهداية.

وبحسب روايتها قالت إن إحدى الممثلات أدعت أنها سعودية و أرتدت الحجاب كي ترتبط بشخص بأحد مشاهير السوشيال ميديا فخرجت بسالفة أنها تابت إلى الله وتحجبت للارتباط بالرجل.

وأشارت إلى أنه كان بينهما كلام ووعود لكن في النهاية سحب عليها ولم يتزوجها، فنزعت الحجاب.

وأختتمت حديثها قائلة : لا أحد يتحجب عشان أحد لا أحد ينافق أو يستشرف ترى ذبحتونا.