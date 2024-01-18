شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان لدى المملكة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

عرض لإنجازات المجمع

الدمام - شريف احمد - زار سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي والوفد المرافق له، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.والتقى السفير الياباني الأمينَ العام للمجمع عاطف بن إبراهيم العليان.خلال الزيارة قُدم فيلم وثائقي عن المجمع يُبرز الإنجازات والأرقام التي حققها في مجال طباعة المصحف الشريف وعلومه وترجماته، واستعراض نقاط تميزه في مجال طباعة القرآن الكريم والمصنفات العلمية والترجمات؛ وذلك منذ افتتاح المجمع في السَّادس من صفر سنة (14?5 هـ - 1984م) إلى عهد المجمع الحالي.وتضمنت الزيارة جولة تعريفية داخل الساحة الرئيسية للطباعة والتعرف على أقسامها المختلفة، وشرحًا عن آلية عمل الآلات والمراحل والخطوات المتبعة التي يمر بها المصحف خلال مراحل إنتاجه، حيث تُستخدم أفضل وأجود المواد الأولية في إصدارات المجمع.