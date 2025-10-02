مراجعة فيلم "شهرة متأخرة" (Late Fame) .. شاعر يواجه ظله القديم في نيويورك الحديثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 05:08 مساءً - في عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الـ82، جاء فيلم "Late Fame" للمخرج الأميركي كينت جونز كقصيدة بصرية هادئة عن الزمن، والذاكرة، والفن الذي يذبل مع قسوة الحياة ثم يشتعل من جديد تحت وقع الصدفة.

الفيلم الذي يؤدي بطولته النجم ويليم دافو في واحد من أكثر أدواره صدقاً وإنسانية، يعيدنا إلى نيويورك التي تغيّرت ملامحها كثيراً منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه يحاول أن يستحضر روحها القديمة المليئة بالجنون الإبداعي، قبل أن تتحول أحياؤها البوهيمية إلى مراكز تجارية فاخرة.

شاعر فقد ظله

البطل هو إد ساكسبرغر (ويليم دافو)، ساعي بريد مسن عاش في شبابه لحظة مجد خاطفة عندما نشر مجموعة شعرية بعنوان Way Past Go. سرعان ما انطفأ الحلم، ودخل في طاحونة الحياة اليومية. حتى يظهر أمامه جيل جديد من الفنانين الشباب يعيد اكتشافه ويعامله كأيقونة من الماضي، فيدفعه هذا اللقاء إلى مواجهة ذاته التي اعتقد أنه دفنها منذ زمن.

الأصالة في مواجهة الزيف

الفيلم يعكس بدقة التناقض بين الأصالة والزيف في زمننا الحالي. جمعية الحماس – هؤلاء الشباب المولعون باستدعاء الماضي – يقدمون أنفسهم كحراس لتراث لم يعيشوه أصلاً، أشبه بمن يحاكي تجربة لا يعرف تكلفتها. إد بالنسبة لهم أثر حي، بينما هو في داخله مجرد رجل أنهكته السنين. هذه المفارقة تمنح الفيلم عمقه الحقيقي: ما قيمة الفن عندما يُنزَع من الظروف التي صنعته؟ وهل يمكن لذكرى إبداعية قديمة أن تعود للحياة بمجرد أن يقرر الآخرون إحياءها؟

الإبداع ليس قرارًا

أحد أكثر الأحداث صدقًا في Late Fame هو حين يُطلب من إد أن يكتب قصيدة جديدة ليشارك بها في أمسية عامة. يكتشف فجأة أن الأمر لم يعد ممكنًا: الزمن تغيّر، وهو نفسه تغيّر. الإبداع ليس آلة يمكن تشغيلها وقتما نريد، بل هو ابنة ظرفها ولحظتها. ما كُتب في السبعينيات وُلد من معاناة وتجربة حياتية محددة، لا يمكن ببساطة استعادتها في غرفة أنيقة مع مجموعة من الشباب المتحمسين. هذه النقطة تمنح الفيلم بعدًا واقعيًا، وتؤكد أن الفن لا يعيش خارج سياقه ولا يُعاد إنتاجه بإرادة فردية.

أداء استثنائي

القوة الأساسية للفيلم تكمن في أداء ويليم دافو، الذي يقدم شخصية إد بصدق هائل، مزيج من القسوة والصدق، التعب والانكسار، لكنه يظل إنسانًا يلمع داخله ضوء صغير يقاوم الانطفاء. أما غريتا لي فتقدّم شخصية غلوريا ككتلة طاقة مدهشة، ممثلة حقيقية تعرف أن الحياة كلها مسرح، فتأسر الشاشة في كل ظهور، خاصة في مشهدها الاستعراضي الذي يجمع بين الصخب والانكسار.

نيويورك كذاكرة حيّة

جونز يلتقط نيويورك كما يعرفها ويحبها: مدينة تتكوّن من طبقات، حيث الماضي يتسرب عبر الحاضر. في Late Fame، المدينة ليست مجرد خلفية، بل شخصية قائمة بذاتها، تُذكّرنا بما كان، وتفضح الفجوة بين زمن رائق البال مليء بالفن الخام، وزمن تجاري تهيمن عليه العلامات الفاخرة.

شاعرية بلا مبالغة

رغم بطء الإيقاع أحيانًا وغياب الصراع التقليدي، فإن الفيلم يتجاوز فكرة الحبكة الواضحة ليصبح تجربة حسية وإنسانية. إنه يلتقط لحظة عابرة: رجل فقد كل شيء تقريبًا، ثم تأتيه قشة صغيرة من الماضي، فيتعلق بها كمن يطير للحظة قبل أن يعود إلى الأرض. هذه الشاعرية هي ما يجعل الفيلم صادقًا ومؤثرًا، بعيدًا عن الميلودراما المفتعلة أو الوعظ المباشر.

التقييم النهائي: 3 من 5

في النهاية، Late Fame ليس مجرد حكاية عن شاعر منسي، بل هو مرآة لحقيقة الفن نفسه: وهج يضيء لحظة ثم يخفت، لكنه يترك أثرًا لا يُمحى. نيويورك قد تغيّرت، والوجوه تبدلت، لكن جوهر الإبداع يبقى مثل شبح يطل من الماضي ليذكّرنا بأن بعض الشرارات، حتى لو انطفأت، تظل قادرة على إنارة العتمة.



