صندوق التنمية السياحي يشارك في قمة (WTTC) ويطرح أولى أوراقه البحثية حول السياحة المستدامة

وخلال القمة ناقش الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري في جلسة "حوار القادة العالميين" التي تناولت آليات تطوير تجربة السفر لتصبح أكثر سلاسة وشمولية واستدامة عبر الاستثمار الذكي، والابتكار، والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الفاخري أن الاستدامة ليست عبئًا على القطاع السياحي، بل هي المحرك الرئيسي لصناعة سياحة متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتضمن المرونة، وتُرسّخ بناء قيمة مستدامة تترك إرثًا للأجيال.
وعلى هامش مشاركته في القمة، أعلن صندوق التنمية السياحي عن نشر أولى أوراقه البحثية بعنوان "التوازن بين الهدف والربح: السياحة المستدامة كقيمة استثمارية"، تُبرز الورقة أهمية دمج الاستدامة في صناعة السياحة بوصفها قيمة استثمارية تعزز الربحية وتقلل المخاطر، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، وتُلبي الطلب العالمي المتزايد على التجارب السياحية الأصيلة والمستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.والمستدامة.
