ماجد الكدواني يتصدر شباك التذاكر بفيلم فيها إيه يعني.. ورفع فيلم ريستارت لـ تامر حسني

إيرادات فيلم "فيها إيه يعني"

رسالة مؤثرة من ابن سليمان عيد

View this post on Instagram A post shared by Abdo Soliman Eid (@abdo_soliman_eid)

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

أبطال فيلم "فيها إيه يعني"

سبب رفع فيلم ريستارت لـ تامر حسني من دور السينما

https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - تصدر فيلم "فيها إيه يعني" للفنانفي مصر، بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه في السينمات، ليُزيح فيلم "درويش" بطولة، الذي ظل متصدرًا لقائمة الإيرادات، منذ طرحه قبل نحو 7 أسابيع.وكشف الموزع، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلملـ ماجد الكدواني، خلال أمس الأربعاء، موضحًا 2.16 مليون جنيه، مقابل 13.5 ألف تذكرة مباعة، ليتصدر شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المنافسة والبالغ عددها 7 أفلام مصرية لكبار النجوم.وأهدى صُنّاع وأبطال "فيها إيه يعني"، الفيلم إلى الفنان سليمان عيد، كون هذا العمل يُسجل آخر ظهور له، حيث يظهر كضيف شرف، بدور الصديق المُقرب لـ"صلاح" ويجمعهما بعض المواقف الكوميدية، حيث كان قد انتهى من تصوير مشاهده قبل أسابيع قليلة من وفاته المفاجئة في شهر أبريل الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية.وجاء في الإهداء: "إهداء إلى روح الفنان الجميل سليمان عيد، ضحكتك كانت بتملى قلوبنا فرح وبتخفف همومنا، وهتفضل ذكراك وابتسامتك عايشة معانا للأبد".وبدوره، وجه "عبده" ابن سليمان عيد، رسالة شكر لصُنّاع العمل، بسبب تلك اللفتة الطيبة، قائلًا عبر حسابه على "انستغرام"، "إمبارح كان العرض الخاص لفيلم (فيها إيه يعني) آخر أفلام بابا الله يرحمه.. ضحكت وفرحت وعيطت واتأثرت، وبجد كنت فخور أوي كالعادة بضحك الناس والدعاء له، أول ما شافوه في الفيلم.. شكرًا بجد لكل أسرة الفيلم، وشكرًا لكل واحد دعى له من قلبه بجد، وربنا يرحمه ويسعده زي ما بيسعدنا كلنا حتى وهو مش معانا".وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة "ليلى" بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات.ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، ويترك منزل العائلة بشكلٍ مؤقت، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، واستعادة الذكريات، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ماجد الكدواني، عدد من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، و"ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، وكذلك "روزناما" لـ هشام جمال، و"رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي.وفي سياق آخر، أشار محمود الدفراوي، إلى رفع فيلمبطولة الفنان تامر حسني، بعد مرور 18 أسبوعًا على عرضه، بسبب ضعف الإيرادات وتراجع حجم إقبال الجمهور عليه، لاسيما وأنه انطلق عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الرقمية، إذ بلغ إجمالي ما حققه طوال تلك الفترة في شباك التذاكر 95.5 مليون جنيه، مقابل 738.5 ألف تذكرة مباعة.ويُشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.قصةتدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".