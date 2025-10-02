رجل الأعمال والمنتج السينمائي طارق بن عمار يشيد بتطور المشهد الثقافي في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - يأتي مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي عقد بنسخته الأولى تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من وزارة الثقافة السعودية لتحويل الثقافة إلى قطاع استثماري واعد ومحرك رئيسي للتنمية ورافد من روافد الاقتصاد المتنوع الحديث في المملكة العربية السعودية، وتظهر العديد من الجهود والمبادرات من الجهات المختصة لتفعيل محركات هذا القطاع بما يتواءم مع مستهدفات رؤية 2030، وفتح الآفاق أمام المبدعين والمطورين وأصحاب المشاريع والتطلعات ليرووا للعالم قصة جديدة عن ثقافة المملكة.

الاستثمار الثقافي والاقتصادي في البلاد العربية

شارك رجل الأعمال والمنتج السينمائي التونسي العالمي طارق بن عمار، في مؤتمر الاستثمار الثقافي في جلسة حوارية مهمة جداً حملت عنوان "تشارك الرؤية ورأس المال"، تناولت الطموحات الحكومية والاستثمارات الخاصة وتضافرها لصياغة مستقبل السينما.

وفي حديث خاص لـ "الخليج 365" اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة إيغل بيكتشرز للإنتاج أنّ "هذه الجلسة جلسة تاريخية ناقشت العلاقة بين الاستثمار الثقافي والاقتصادي في البلاد العربية، تم التأكيد من خلالها على أن الثقافة من دون اقتصاد لا تتقدم، لا بد وأن يسيرا يداً بيد".

وأضاف: "إن هذا المسار يعد تاريخيًّا في المملكة العربية السعودية التي عندها إمكانيات وشباب، ونحن أتينا لنعاونهم في هذا الاستثمار من خلال شركتنا للتوزيع والإنتاج التي سنتعاون فيها مع المخرجين العرب والسعوديين الذين أغلبيتهم من الشباب، وبإذن الله سأكون معهم كوني أكبر منهم سنًّا وأعاونهم بخبرتي وسيكون المستقبل جيداً".



وعن تأسيس شركة لتمويل المشاريع الثقافية والإبداعية قال طارق بن عمار: "أسسنا مع صندوق التنمية الثقافي شركة تمويل اسمها Riviera Content بحيث يعود 40% منها للحكومة أي لوزارة الثقافة، و60% لنا كقطاع خاص، ونتمنى أن يعاون هذا التمويل اقتصاد السينما الجديد في السعودية وفي كل البلاد، للإنتاج وللمخرجين والممثلين، لاستقطاب الأفلام الأجنبية إلى السعودية، كما استقطبت العديد من الأفلام الأجنبية إلى توني كإنديانا جونز وستار وورز والعديد من الأفلام العالمية الأخرى، وإن شاء الله في المستقبل نأتي بالعديد من الأفلام الكبيرة ولهذا تشاركنا مع سوني و MGM وإن شاء الله في المستقبل كل المخرجين والممثلين سيأتون إلى هنا".

تطور المشهد الثقافي في السعودية

وأكد بن عمار خلال حديثه على تطور المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية لاسيما فيما يتعلق بصناعة السينما، حيث قال:" المشهد جيد جداً في المملكة العربية السعودية، فعلى سبيل المثال أصبح هناك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وقد تواجدت فيه لثلاث مرات، وإن شاء الله سأتواجد فيه مرة أخرى، وأيضًا في عام 2019 لم يكن هناك سينما في السعودية، لذا ما يحصل الآن هو أمر تاريخي، هذا هو المستقبل وعلى الشباب أن يروا ذلك".



