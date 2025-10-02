شكرا لقرائتكم خبر عن لوبريف السعودية توقع اتفاقية لبيع الديزل فائق الانخفاض من الكبريت إلى أرامكو لمدة 20 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة سلسلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي بفعل المخاوف من فائض المعروض في السوق.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 52 سنتاً أو ما يعادل 0.8% لتسجل 64.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 52 سنتاً أو 0.8% ليصل إلى 61.26 دولاراً للبرميل.



وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Nissan Securities Investment، إن حالة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة زادت من حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، في وقت تضغط فيه توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ على معنويات السوق.



وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات إلى أن تحالف أوبك+، المكوّن من منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها، قد يوافق في نوفمبر على رفع إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة لشهر أكتوبر، في وقت تسعى فيه السعودية لاستعادة حصتها السوقية.



من جانبه، قال خورخي مونتيبيكي، المدير التنفيذي في Onyx Capital Group، إن بعض البنوك مثل Macquarie أصدرت توقعات بحدوث "تخمة فائضة" في أسواق النفط، وهو ما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين.



الضغوط الغربية على روسيا وتصعيد في دعم أوكرانيا



قال وزراء مالية مجموعة السبع يوم الأربعاء إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الأطراف التي تواصل شراء النفط الروسي وتلك التي تسهّل عمليات الالتفاف على العقوبات.



وفي السياق نفسه، أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تمكّنها من تنفيذ ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية الروسية للطاقة، وذلك تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.



وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ستسهل على أوكرانيا استهداف المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية بهدف حرمان الكرملين من عائدات النفط.



وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك UBS: "هناك بعض القلق مجدداً في السوق من احتمال تعطل إمدادات النفط الروسي، لكن طالما لم يحدث أي تعطيل فعلي، فإن تأثير ذلك على الأسعار سيبقى محدوداً".



الطلب الصيني وتزايد المخزونات الأمريكية



وأشار متعاملون إلى أن الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على التخزين عزز أسعار النفط وساهم في الحد من الخسائر.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين والديزل ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.



وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 416.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها مليون برميل فقط في استطلاع أجرته رويترز.