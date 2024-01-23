شكرا لقرائتكم خبر عن "دبلوم الترميز والفوترة الطبية" برنامج اطلقته جامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الدبلوم المتوسط العام في الترميز والفوترة الطبية بالشراكة مع الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية، حيث تم تصميم واستحداث برنامج دبلوم متوسط في مجال الترميز الطبي والفوترة الطبية بقسم تقنية المعلومات الصحية بالكلية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز؛ نظراً لحاجة سوق العمل في المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في المملكة إلى هذا التخصص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.
وتم الاتفاق على أن يبدأ التدريب في شهر يناير 2024، حيث استقبل نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024م، الفريق الممثل لـ AHIMA لبدء إقامة التدريب المكثف (حضورياً) يومي خلال يومي 24-25 من شهر يناير للعام 2024 ومن ثم منح شهادات الاجتياز.
وتم تصميم برنامج الترميز الطبي للكلية التطبيقية وفق نظام الترميز الطبي المتبع في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد القيام بعمليات التقييم الأولية ودراسة الاحتياجات والزيارة الميدانية لفريق الجمعية الأمريكية، ومن ثم القيام ببناء البرنامج ومتابعته وتقييمه وتطويره بصورة دورية لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد اتفاقية بين جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالكلية التطبيقية وAHIMA، تلاها عقد عدد من اللقاءات وورش العمل بين الطرفين لتنفيذ وتطبيق الجوانب المختلفة من الاتفاقية، كما أعقبها التنسيق لتنفذ 3 جوانب رئيسية من الاتفاقية وهم كتابة تقرير تحليل الفجوة وتصميم المواد التخصصية وورش عمل تدريب المدربين، وتم تصميم برنامج الدبلوم المتوسط العام في الترميز والفوترة الطبية بشكل كامل متضمنا لمواد اعدادية عامة في المجال الصحي ومواد في اللغة الإنجليزية ومواد في التأمين الطبي ومواد في الترميز الطبي.
وعن مدة دراسة البرنامج، حُددت بمدة سنتين دراسية مع 6 أشهر تدريب، إذ اُعتمد البرنامج في مجلس قسم تقنية المعلومات الصحية بالكلية التطبيقية وإكمال إجراءات اعتماده من المجالس المختصة، حيث بدأ القبول في البرنامج في الفصل الدراسي الأول مع العام الدراسي 1444هـ..
نظراً للخبرة الطويلة للجهة المانحة للاعتماد في مجال الخدمات الطبية المساندة والترميز الطبي بشكل خاص، قامت الجهة المانحة للاعتماد بتصميم مواد تخصصية في مجال الترميز الطبي تشتمل على اكثر من 30 موضوع رئيسي modules مقسمة على 3 مستويات، وتوفير نظام ترميز طبي الكتروني افتراضي للتدريب، وتصميم المواد المطلوبة وارسال توصيفاتها في نماذج هيئة تقويم التعليم NCAAA.
وتم الاتفاق على أن يبدأ التدريب في شهر يناير 2024، حيث استقبل نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024م، الفريق الممثل لـ AHIMA لبدء إقامة التدريب المكثف (حضورياً) يومي خلال يومي 24-25 من شهر يناير للعام 2024 ومن ثم منح شهادات الاجتياز.
برنامج الترميز الطبي
وتم تصميم برنامج الترميز الطبي للكلية التطبيقية وفق نظام الترميز الطبي المتبع في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد القيام بعمليات التقييم الأولية ودراسة الاحتياجات والزيارة الميدانية لفريق الجمعية الأمريكية، ومن ثم القيام ببناء البرنامج ومتابعته وتقييمه وتطويره بصورة دورية لمدة ثلاث سنوات.
لقاءات وورش عمل
ويأتي إطلاق البرنامج بعد اتفاقية بين جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالكلية التطبيقية وAHIMA، تلاها عقد عدد من اللقاءات وورش العمل بين الطرفين لتنفيذ وتطبيق الجوانب المختلفة من الاتفاقية، كما أعقبها التنسيق لتنفذ 3 جوانب رئيسية من الاتفاقية وهم كتابة تقرير تحليل الفجوة وتصميم المواد التخصصية وورش عمل تدريب المدربين، وتم تصميم برنامج الدبلوم المتوسط العام في الترميز والفوترة الطبية بشكل كامل متضمنا لمواد اعدادية عامة في المجال الصحي ومواد في اللغة الإنجليزية ومواد في التأمين الطبي ومواد في الترميز الطبي.
وعن مدة دراسة البرنامج، حُددت بمدة سنتين دراسية مع 6 أشهر تدريب، إذ اُعتمد البرنامج في مجلس قسم تقنية المعلومات الصحية بالكلية التطبيقية وإكمال إجراءات اعتماده من المجالس المختصة، حيث بدأ القبول في البرنامج في الفصل الدراسي الأول مع العام الدراسي 1444هـ..
مواد تخصصية
نظراً للخبرة الطويلة للجهة المانحة للاعتماد في مجال الخدمات الطبية المساندة والترميز الطبي بشكل خاص، قامت الجهة المانحة للاعتماد بتصميم مواد تخصصية في مجال الترميز الطبي تشتمل على اكثر من 30 موضوع رئيسي modules مقسمة على 3 مستويات، وتوفير نظام ترميز طبي الكتروني افتراضي للتدريب، وتصميم المواد المطلوبة وارسال توصيفاتها في نماذج هيئة تقويم التعليم NCAAA.