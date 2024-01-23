انت الان تتابع تضمن الأعمال والإنجازات.. نائب أمير تبوك يتسلّم التقريرَ السنوي لجوازات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 6:39 مساءً

تسلّم الأميرُ خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك؛ نسخةً من التقرير السنوي لجوازات المنطقة لعام 2023م، متضمّنًا إحصائيات وأعمال وإنجازات جوازات منطقة تبوك والإدارات التابعة لها. وفي التفاصيل: جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سعود في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مديرَ جوازات منطقة تبوك العميد سمير بن إبراهيم العليّط. وأشاد نائب أمير المنطقة بما تضمّنه التقرير من معلومات وإحصائيات تُبرز جهود منسوبي الجوازات بالمنطقة، والأعمال التي يقومون بها، وما تقدّمه من خدمات إلكترونية سهّلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت. ونوّه إلى ما يحظى به قطاع الجوازات من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، ومتابعة سمو وزير الداخلية. ومن جهته ثمّن العميدُ "العليّط" لأمير منطقة تبوك ونائبه، دعمَهما ومتابعتَهما الدائمة لكافة أعمال الجوازات في المنطقة.

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