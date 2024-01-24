شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية برنامج جدة التاريخية.. انطلاق بازار البلد للأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

فرصة لرواد الأعمال

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حركة تجارية نشطة

الدمام - شريف احمد - انطلقت في جدة التاريخية بازار البلد للأسر المنتجة وذلك برعاية برنامج جدة التاريخية، وبمشاركة 30 منفذ بيع. في موقع بالقرب من مدخل سوق العلوي بشارع الذهب في منطقة جدة التاريخية.ويستمر البازار لمدة عام كامل، ويعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والتراثية التي تشمل المشغولات اليدوية والملابس والإكسسوارات.يأتي تنظيم بازار البلد في إطار دعم برنامج جدة التاريخية للشباب والأسر المنتجة، وتوفير منافذ لهم لعرض وبيع منتجاتهم على مدار العام، وتقديم تسهيلات لوجستية لهم. يسهم هذا في تحقيق هدف البرنامج في الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي، من خلال عرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية، وإتاحة الفرص لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم التجارية من خلال توسيع نطاق الأسواق المتاحة لهم على المستوى المحلي.وتلقى المنتجات المحلية للأسر المنتجة إقبالًا كبيرًا من زوار منطقة جدة التاريخية التي يقصدها الملايين على مدار العام.تستقطب المنطقة الزوار بفضل معالمها التاريخية المميزة، ومبادراتها الثقافية والفنية المتنوعة التي يدعمها برنامج جدة التاريخية. يخلق هذا حركة تجارية نشطة في المنطقة.تأسس برنامج جدة التاريخية في العام 2018 تحت مظلة وزارة الثقافة، ويؤدي البرنامج دوراً شاملاً في إحياء منطقة جدة التاريخية، وجهود حماية تراثها المادي وغير المادي وتعزيز الوعي به. يحقق البرنامج ذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الهامة ضمن المخطط العام لمشروع إعادة أحياء جدة التاريخية، والتي تشمل تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية للمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، وفق متطلبات اليونسكو والمعايير المتبعة عالمياً.