شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 15 شارع بأحياء النزلة الشرقية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، في فتح 15 شارعًا بحي النزلة الشرقية، وذلك ضمن جهودها في معالجة مخالفات المخططات السكنية، والارتقاء بجودة الحياة لساكنيها.وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله مباركي، أن الشوارع التي جرى إعادة فتحها تقع ضمن حدود مخطط سكني تبلغ مساحته الإجمالية 1,3 مليون متر مربع، حيث كانت مغلقة بطريقة مخالفة للمخطط التنظيمي للحي.وأشار إلى أن فتح الشوارع المغلقة يسهم في تحسين حركة المرور، وتوفير ممرات آمنة للمشاة، وتسهيل وصول الخدمات للسكان، كما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في الحي.وقال مباركي أنه تجري حالياً أعمال الفتح والردم والتسوية لعدد من الأرصفة بحي النزلة الشرقية، واستكمال السفلتة للشوارع التي جرى تسويتها، مؤكدا استمرار جهود البلدية في إزالة المخالفات بكل أشكالها، وتقديم الخدمات للسكان والزائرين، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.وأضاف ان هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام أمانة جدة بتطوير الأحياء السكنية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.