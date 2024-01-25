الإيفواري فرانك كيسيه يرفض عروض الميركاتو الشتوي ويفضّل البقاء بالأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 9:58 صباحاً

حسم النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي موقفه من العروض التى تلقّاها لمغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأفاد محمد القاعود المذيع في "bbcarabia" أن كيسيه رفض كل العروض التي تلقاها مؤخراً لمغادرة الدوري السعودي والتي من أبرزها الانضمام إلى يوفنتوس وأتليتكو مدريد، وقرر الاستمرار مع الأهلي . وذكر محمد القاعود بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن اللاعب الإيفواري أكد رغبته في الاستمرار مع الأهلي، مشيداً بجماهيره الداعمة له بقوة . وكان فرانك كيسيه (27 عاماً) قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو . ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

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