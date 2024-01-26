شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارًا بتشكيل جديد للمكتب التنفيذي لجمعية الكشافة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر قرار وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، بتشكيل المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة العربية السعودية، برئاسة الأمين العام للجمعية (عضو مجلس الإدارة) الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، وأعضاء يمثلون كافة قطاعات الجمعية وفق ما نص عليه النظام الأساسي لجمعية الكشافة.

معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة الأستاذ يوسف البنيان

دعم التوافق بين قطاعات الجمعية

وأكد الأمين العام للجمعية رئيس المكتب الدكتور المديرس، أن هذا التشكيل يأتي تأكيداً على أهمية التكامل والتوافق بين الجمعية وقطاعاتها المختلفة، مثمناً للوزير رئيس مجلس إدارة الجمعية هذا التشكيل، الذي من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة الجمعية وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للجمعية، لتحقيق رؤيتها ورسالتها والمساهمة في تعزيز العديد من المبادرات والبرامج المدرجة على خطط الجمعية.

نائب رئيس جمعية الكشافة

مهام المكتب التنفيذي

يُشار إلى أن المكتب التنفيذي يختص بالعديد من المهام ومن أهمها إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم النشاط الكشفي في القطاعات الكشفية المختلفة، واعتماد التنظيمات الخاصة بتشكيل الوحدات والمجموعات الكشفية وتسجيلها، وإعداد المقترحات على الاستراتيجية العامة لنشاطات الجمعية، ودراسة البرامج والمشاريع الكشفية التنفيذية للخطة السنوية المقترحة من الأمانة العامة للجمعية، ودراسة التقارير الفنية والإدارية المرفوعة من القطاعات الكشفية.

وكذلك مساعدة الأمانة العامة للجمعية للاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجمعية، والتنسيق بين الجمعية وقطاعاتها فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية العامة والخطط المرحلية للنشاط الكشفي، واقتراح أسماء المكرمين من القطاعات لمنح الأوسمة وتزويد الأمانة العامة للجمعية ببيانات القيادات والوحدات الكشفية في القطاعات الكشفية.

