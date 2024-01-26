شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه يستقبل الطلاب المشاركين في منافسات "TISF2024" والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات مكثفة

الدمام - شريف احمد - التقى طلاب وطالبات المملكة المشاركين في منافسات المعرض الدولي العلمي "TISF2024"، يوم أمس، برئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه، عادل بن فهد الذايدي، وذلك خلال تواجدهم في مدينة تايبيه واستعداداتهم التحضرية للمشاركة في المعرض.ويشارك هذا العام 9 طلاب وطالبات من أبناء المملكة ضمن 7 مجالات تشارك بها المملكة ممثلة بوزارة التعليم في هذا المعرض الدولي المتخصص في عرض مشاريع الابتكار والاختراع ضمن عدة مجالات علمية.يقام المعرض خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، بتنظيم سنوي من المركز الوطني لتعليم العلوم NTSEC بتايبيه.ويستعد طلاب وطالبات المملكة المتأهلين للمنافسات في معرض "TISF2024"،ضمن 54 مشارك من 27 دولة، بجلسات وبرامج تدريب مكثفة في مجالات مشاريعهم كمرحلة أخيرة قبيل انطلاق المرحلة النهائية من منافسات المعرض، وذلك لتجويد أدائهم وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة التي تسهم في تحقيقهم لمراكز ونتائج متقدمة في ختام هذا المعرض الدولي.