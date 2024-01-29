تراند اليوم : شاهد: ردة فعل امرأة أمريكية تجاه لصوص خطفوا كلبها في لوس أنجلوس

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو، ردة فعل امرأة أمريكية تجاه لصوص خطفوا كلبها بولدوج أونيكس أثناء تناولها الغداء داخل مطعم في لوس أنجلوس بأمريكا.

ورصد الفيديو، امرأة تتشبث بالغطاء الأمامي لسيارة مسرعة بعد أن سرق اللصوص كلبها.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرأة حاولت منع السيارة من الابتعاد، لكنها صدمتها، وأوقعتها على غطاء السيارة الأمامي، وانطلقت مسرعة ولكنها ظلت متشبثةً بها.

وأوضحت الصحيفة، أن اللص قفز إلى سيارة كانت تنتظره خارج المطعم، وبها 4 أشخاص آخرين، وعندما حاولت المرأة أن تدخل السيارة دفعوها للخارج وأغلقوا الباب.