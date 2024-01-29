شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجميلة يمنية الاصل ديمي روز تنافس السعودية رهف القنون والمصرية سما المصري بالبيبي دول الشفاف (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، وصفت بالجريئة والمثيرة.

وظهرت ديمي في الصور، وهي ترتدي بيبي دول شفاف وتحته ملابس داخلية شفافة أيضاً، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

وبدت العارضة العالمية في غاية الجمال والإثارة، حيث التقطت الصور من على شرفة منزلها، فيما بدت المناظر الطبيعية الخلابة خلفها.

وعلقت روز على الصور بالقول: أقوم بأشياء جنية، في إشارة إلى الجن، يذكر أنها أكثرت في الآونة الأخيرة من إطلالاتها التي توحي بأماكن السحر والسحرة.

وحصد المنشور أكثر من 123 ألف إعجاب و1322 تعليق خلال أقل من 16 ساعة بعد نشره.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل، حيث أبدوا إعجابهم بجمالها، كما وصفوا جمالها بالساحر، واعتبرها البعض بأنها الأكثر إثارة على وجه الأرض.