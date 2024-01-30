نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يقلّد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقلّد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز.

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