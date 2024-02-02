"الأحمري" يتقلّد رتبته الجديدة "ملازم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 4:58 مساءً

قلد قائد قوة جازان اللواء الركن سلطان بن محمد الدعجاني، والعقيد الركن فهد بن مسفر الدوسري، الرئيس رقباء محمد بن سعيد الأحمري، رتبته الجديدة "ملازم". جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "الأحمري" لرتبته الجديدة. وهنّأ قائد قوة جازان والعقيد "الدوسري"، الملازم "الأحمري" بهذه المناسبة. وأكّدا أن هذه الترقية تعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

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