"الوليد آل سالم" يحتفل بزفافه في أبها

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل "خالد بن محمد آل سالم" بزواج ابنه "الوليد"، على كريمة "خالد بن عبدالله آل مجري القحطاني"، بإحدى القاعات بمدينة أبها، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء.

جميع الحضور تقدم بالتهنئة للعريس ووالده وأسرته الكريمة.

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