انت الان تتابع بطولة أفريقيا.. نيجيريا تعبر لنصف النهائي بفوزها على أنغولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 7:48 مساءً

تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عقب تخطيه عقبة أنغولا بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب" فيلكس هوبوييه بواني" في أبيدجان ضمن مباريات ربع نهائي أعرق البطولات الأفريقية والتي تحتضنها ساحل العاج . ويدين منتخب نيجيريا بالفضل إلى لاعبه أديمولا لوكمان صاحب هدف المباراة الوحيد والذي سجله في الدقيقة الـ41. وسيواجه المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا بدور الثمانية والتي تقام غداً السبت.

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