أمريكا تُسقط 7 "مسيرات" حوثية فوق البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (السبت)، أن المدمرة كارني أسقطت 7 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر أمس، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت القوات أنها نفّذت ضربات ضد 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت مُعَدة للإطلاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".

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