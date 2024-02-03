انت الان تتابع رغم تعهده بتسليم السلطة.. الرئيس السنغالي يلغي الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، في خطاب للأمة اليوم السبت، إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير (شباط) المقبل؛ وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.

وقال "سال" في خطابه: "وقعت مرسومًا في الثالث من فبراير يلغي مرسوم 26 نوفمبر 2023، الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.

وأضاف: "سأطلق حوارًا وطنيًا مفتوحًا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".

وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963، التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.

وكان ماكي سال قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير المقبل، فيما تعهد نهاية ديسمبر الماضي بتسليم السلطة مطلع أبريل المقبل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.