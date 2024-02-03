انت الان تتابع السلطة الفلسطينية تُطالب بإدراج المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 4:52 مساءً

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (السبت)، بوضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات رادعة عليها. وأوضحت الوزارة في بيان أن المستوطنين شنوا اعتداءات جديدة على سكان بمناطق بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبَ به الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات على عدد من المستعمرين الذين ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وأضافت أن هذه الاعتداءات الاستفزازية؛ تأتي انعكاسًا لمواقف إسرائيلية رسمية صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بُعَيد توقيع الأمر التنفيذي الأمريكي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ولفتت إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين؛ لا تزال متدنية وضعيفة؛ على الرغم من التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستيطان وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستوطنين.

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