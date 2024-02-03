وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل وصول ضيوف الدفعة الثانية لـ2024 إلى المدينة المنورة من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووصل ـ أمس الأول ـ آخر وفود ضيوف البرنامج، الذي يضم 250 معتمرا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: (البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، الأرجنتين).

وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجا ثريا منوعا للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

يذكر، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في دفعاته الـ15 السابقة قد استضاف 3250 معتمرا ومعتمرة، من المسلمين حول العالم.

ضيوف خادم الحرمين