الكرملين: بوتين أعجب كثيرا بالهدية التي تلقاها من صاحب مخبز

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن إعجاب الرئيس فلاديمير بوتين الشديد بالهدية التي تلقاها من صاحب مخبز بضواحي موسكو يوم السبت. وأضاف بيسكوف أن بوتين تذوّق المخبوزات الطازجة مع الشاي والمربى وأعجبته كثيرا. وقال: “أرسل صاحب المخبز سلة المعجنات بسرعة إلى الرئيس بوتين الذي تأثر بذلك جدا، وعبّر عن إعجابه بالهدية وامتنانه لصاحبها”. من جهته، أشار مالك المخبز دينيس ماكسيمو إلى أنه تلقى من بوتين زجاجة شمبانيا وعلبة مربى. وسبق لصاحب المخبز وسأل الرئيس بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين مؤخرا عن سبب زيادة الضريبة الإنتاجية، وسبل إعفاء صغار المنتجين منها. من جهته، وعد الرئيس بوتين ببحث زيادة الضريبة وسبل الإعفاء من زيادتها، وتندّر قائلا لصاحب المخبز: ارسل لي هدية من فرنك، ريثما أخاطب الحكومة بصدد الضريبة. المصدر: RT

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

