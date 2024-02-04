"تعليم مكة" يُطلق اليوم الأولمبي المدرسي

#تعليم_مكة يعلن عن انطلاق اليوم الأولمبي المدرسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وبرامج التربية الخاصة وذلك بهدف زيادة الوعي بين أوساط الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة واحترام مبادئها واعتبارها طريقا للانتماء الوطني والصحة والتميز والإبداع. pic.twitter.com/wGwhNz1Vn0