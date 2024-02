"تعليم مكة" يُطلق اليوم الأولمبي المدرسي

#تعليم_مكة يعلن عن انطلاق اليوم الأولمبي المدرسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وبرامج التربية الخاصة وذلك بهدف زيادة الوعي بين أوساط الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة واحترام مبادئها واعتبارها طريقا للانتماء الوطني والصحة والتميز والإبداع. pic.twitter.com/wGwhNz1Vn0 — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) February 4, 2024

تُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - ممثلة في الشؤون التعليمية إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي - مشروع اليوم الأولمبي المدرسي؛ والذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وبرامج التربية الخاصة في مدارس التعليم العام.ويهدف "المشروع" إلى زيادة الوعي بين أوساط الطلاب والطالبات بأهمية ممارسة الرياضة واحترام مبادئها واعتبارها طريقاً للانتماء الوطني والصحة والابداع.ويتضمن المشروع على مسابقات في الألعاب الجماعية والفردية المصغرة؛ وألعاب المضرب، ويبدأ تنفيذ المشروع في جميع المدارس المستهدفة اليوم ويستمر لمدة أسبوع؛ حيث يعتبر حدث رياضي ينظم في مدارس التعليم العام ويشمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية والألعاب والمسابقات الرياضية الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الطلاب والطالبات على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحية ويعزز التعاون والروح الجماعية بينهم ويشجع على قيم الاحترام والنزاهة والصحة واللعب.