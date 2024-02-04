شكرا لقرائتكم خبر دعوة طلاب مكة للتسجيل في مسابقة الكنجارو للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة - ممثلة في الشؤون التعليمية إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي - طلابها وطالباتها للتسجيل في مسابقة «الكنجارو للرياضيات».

وتعد مسابقة الكنجارو للرياضيات مسابقة دولية تقام محليا في مجال الرياضيات وتنفذ الكترونيا عن بعد؛ وتعد من أكبر المسابقات التي تقام في 70 دولة حول العالم لنحو 6 ملايين طالب؛ حيث تستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على اتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعليم الرياضيات لطلبة التعليم العام.