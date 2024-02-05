شكرا لقرائتكم خبر عن صور| محافظ حفر الباطن يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير 2100 فرصة وظيفية والان نبدء بالتفاصيل

دعم وتعزيز جهود التوطين

توقيع مذكرات تفاهم وتوظيف مباشر

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، اليوم الاثنين، ملتقى التوظيف والتدريب الثاني 2024 الموحد للمنشآت التدريبية بحفر الباطن تحت عنوان "فرصة واعدة" بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وتنظيم الكلية التقنية بحفر الباطن وبمشاركة المنشآت التدريبية بالمحافظة.ويوفر الملتقى أكثر من «2100» فرصة في مختلف المجالات والتخصصات من خلال «30» شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في محافظة حفر الباطن، كما جرى تنفيذ «12» دورة تدريبية وورشة عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل استفاد منها «1600» شاب وفتاة.وتخلل الحفل عرض مرئي عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد، أن الملتقى يحقق تطلعات القيادة الرشيدة لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد.وأكد الحرص على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، واستشعارها المسؤولية الاجتماعية تجاه المتدربين والخريجين والقطاع العام والخاص والمجتمع بصفة عامة، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، من خلال التكامل مع سوق العمل بتقديم الكفاءات المتميزة ذات المهارات العالية دعمًا للقطاع العام والخاص، كم أضاف أن الملتقى وبالشراكة مع قطاع الأعمال، حلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه، والمؤهلات المهنية والعلمية المرغوبة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في خفر الباطن.وتجوّل سموّ محافظ الأحساء بين أركان الجهات المشاركة، كما شهد سموّه توقيع «4» مذكرات تفاهم وتوظيف مباشر تستهدف توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في سوق العمل من خريجي ⁧‫التدريب التقني‬⁩ والمهني في عدة مجالات وتخصصات مهنية.ثم كرّم سمو محافظ حفر الباطن الشركاء والرعاة، فيما تسلم سموّه درعاً تذكارياً من مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لإنجاح أنشطة وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة.