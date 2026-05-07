أمانة جازان توظف الذكاء الاصطناعي لرصد التشوه البصري وتعزيز جودة المشهد الحضري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وظفت أمانة منطقة جازان تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد مظاهر التشوه البصري، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن وكالة التراخيص والامتثال، ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، تعمل على تنفيذ أعمال الرصد الميداني بشكل مستمر، مدعومة بمبادرات نوعية وحملات استباقية تستهدف الحد من المخالفات البصرية، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويرفع مستوى الامتثال. وبينت أن استخدام تطبيق «عدسة بلدي» المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تطوير آليات الرصد، حيث يقوم برصد 43 عنصرا من عناصر التشوه البصري، والتعرف على نوع المخالفة وتحديد موقعها بدقة، مما يسهم في تسريع إجراءات المعالجة، ورفع جودة الزيارات الرقابية.

وكشفت الأمانة أن إجمالي البلاغات التي رصدت عبر «عدسة بلدي» للتشوه البصري خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026م بلغت 16,795 بلاغا في المدينة والبلديات، توزعت بواقع: 5,212 بلاغا في يناير، و4,094 بلاغا في فبراير، و3,900 بلاغا في مارس، و3,589 بلاغا خلال أبريل، ما يعكس فاعلية المنظومة التقنية في تعزيز أعمال الرصد الميداني وتحسين كفاءة المعالجة.