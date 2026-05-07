+270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 أبريل - 02 مايو 2026م، 270,677,000 عملية، بقيمة 16,631,460,000 ريال، مقابل 12,076,169,000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في النقل 8,018,000 بقيمة 1,234,762,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 11,258,000 بقيمة 1,021,256,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي إلى 65,663,000 بقيمة 1,987,443,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات 7,382,000 بقيمة 306,621,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 956,000 بقيمة 355,192,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 61,925,000 بقيمة 2,831,875,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات 11,201,000 بقيمة 1,381,452,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه 4,716,000 بقيمة 394,383,000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية 15,594,000 بقيمة 906,435,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الالكترونية والكهربائية 2,398,000 بقيمة 239,915,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية 3,073,000 بقيمة 610,892,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير 3,076,000 بقيمة 436,185,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 344,000 بقيمة 499,539,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 5,538,000 بقيمة 243,602,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 227,000 بقيمة 237,773,000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة 1,008,000 بقيمة 65,136,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 19,608,000 بقيمة 1,158,887,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس 3,546,000 بقيمة 76,257,000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 45,145,000 بقيمة 2,643,855,000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 86,314,000 بقيمة 5,524,017,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 11,124,000 بقيمة 779,214,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 10,296,000 بقيمة 610,162,000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5,521,000 بقيمة 325,474,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4,811,000 بقيمة 284,558,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3,600,000 بقيمة 201,958,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 5,958,000 بقيمة 395,660,000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 5,582,000 بقيمة 463,628,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 10,870,000 بقيمة 809,759,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 30,486,000 بقيمة 2,184,452,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 28,959,000 بقيمة 1,265,883,000 ريال.