وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة «طريق مكة» من المغرب إلى المدينة المنورة

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من المملكة المغربية عبر مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج الكترونيا، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، وتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

