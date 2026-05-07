«منشآت» تستعرض الاحتياجات التمويلية للمنشآت الناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ورشة عمل بعنوان «تحديد الاحتياجات التمويلية» في مقر مركز دعم المنشآت بجدة، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع التمويل» المندرج تحت سلسلة «أسابيع الأعمال»، واستهدفت رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت الورشة آليات تحديد الاحتياجات التمويلية، ومراحل تقديم طلبات التمويل للمنشآت الناشئة، بالإضافة إلى مفاهيم ال قوائم المالية، والسياسات والحقوق المتبعة، وتطبيق الاستراتيجيات المالية لفهم الأصول والالتزامات بما يضمن تطوير مهارات المشاركين، كما تناولت أهمية التمويل، ومصادره المختلفة، ومعايير اختيار التمويل الأمثل، ومتطلبات إعداد طلبات التمويل للمنشآت القائمة. وتأتي هذه الورشة ضمن البرامج التدريبية المستمرة التي تطلقها «منشآت» لرفع جاهزية المنشآت للاستثمار ومعالجة الفجوات في القدرات المالية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتمويلية والمبادرات الحكومية الداعمة.

يذكر أن مركز دعم المنشآت بجدة سيواصل تقديم اللقاءات الحوارية والجلسات المثرية حول الحلول التمويلية، حتى الخميس المقبل، بمشاركة متحدثين من جهات حكومية ورواد أعمال يستعرضون قصص نجاحهم.