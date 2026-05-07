جامعة جدة تطلق لقاء «إدارة المواهب الجامعية» وتعرض 9 مشاريع طلابية مبتكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق بجامعة جدة لقاء «إدارة المواهب الجامعية» الذي استعرض استراتيجية الجامعة في إدارة المواهب، عبر نموذج متكامل يبدأ من التعرف على الموهبة وصولًا إلى الريادة، بما يعزز دور الطلبة بصفتهم مبادرين وصناع أثر في بيئاتهم التعليمية والمجتمعية.

وأكدت المشرفة على إدارة استقطاب الموهوبين بالجامعة الدكتورة هيا الحمياني، أنه من ضمن مبادرات إدارة المواهب أطلِق برنامج «الشركة» الذي يمثل تجربة افتراضية لتأسيس شركات طلابية، يمر فيها الطالب بجميع مراحل بناء الشركة منذ الفكرة حتى الإطلاق؛ مما يسهم في صقل مهاراتهم الريادية وتمكينهم من خوض تجارب عملية تحاكي واقع سوق العمل.

وشهد اللقاء عرض 9 مشاريع لشركات افتراضية طلابية قدمها الطلبة الموهوبون، عكست مستوى عاليا من الإبداع والابتكار، وقدمت حلولًا نوعية تلبي احتياجات السوق، وتدعم توجهات الجامعة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.