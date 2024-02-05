انت الان تتابع في نصف نهائي بطولة آسيا 2023.. الأردن لتحقيق الحلم أمام كوريا.. وقطر للدفاع عن اللقب أمام إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 3:56 مساءً

تنطلق، غداً الثلاثاء، مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في نسخته الـ 18، والتي تحتضنها قطر حتى السبت 10 فبراير الجاري، وذلك بمواجهتين لا تقبلان أنصاف الحلول. الأردن - كوريا الجنوبية قمة مرتقبة تجمع المنتخب الأردني ونظيره الكوري الجنوبي، في تمام السادسة مساءً، وذلك على ملعب أحمد بن علي بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن. الأردن يسعى لكتابة التاريخ، بعد أن بلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخه في المشاركات الآسيوية، كما أن بلوغه النهائي بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً في مسيرة "النشامى"، بقيادة مدربهم المغربي الحسين عموتة، عبر البوابة الكبيرة. في المقابل يأمل "الشمشون" الكوري مواصلة الزحف نحو النهائي الكبير بعد غياب لعدة سنوات. الأردن - كوريا الجنوبية إيران - قطر يلتقي البلد المضيف للبطولة قطر بنظيره إيران، في تمام السادسة مساءً، على ملعب الثمامة، في مواجهة مرتقبة. "العنابي" القطري يخوض اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، كما أنه يسعى للحفاظ على لقبه من أمام منافس قوي ومتمرس في البطولة الآسيوية. إيران - قطر

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