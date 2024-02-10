المملكة تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: الملاذ الأخير لمن أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 10:35 صباحاً

حذّرت المملكة العربية السعودية، اليوم، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة. وتفصيلًا: قال بيان وزارة الخارجية، اليوم: حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكّد رفضَها القاطع وإدانتَها الشديدة لترحيلهم قسريًّا. وجددت المملكةُ مطالبتَها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكّد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلًا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمّل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.

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