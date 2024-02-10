تراند اليوم : ما هي فرص العمل والوظائف المتاحة بالسوق في 2024؟.. شاهد مستشار الموارد البشرية يُجيب

صحيفة الخليج 365: قال مستشار الموارد البشرية خليل الذيابي، إن فرص العمل متوفرة بجميع المجالات في المملكة، مؤكدًا أن جائحة كورونا عززت من فرص العمل عن بعد.

وتابع خلال مداخلة لقناة "mbc"، أن الفرص متاحة بكل المجالات خلال 2024، ولكن الفرق بالتخصصات العلمية ومدى الجاهزية لتنفيذ المهام.

وأكمل: "المشروعات الصغيرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في السوق.. والمملكة تدعمها بقوة".