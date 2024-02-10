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تراند اليوم : ما هي فرص العمل والوظائف المتاحة بالسوق في 2024؟.. شاهد مستشار الموارد البشرية يُجيب

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صحيفة الخليج 365: قال مستشار الموارد البشرية خليل الذيابي، إن فرص العمل متوفرة بجميع المجالات في المملكة، مؤكدًا أن جائحة عززت من فرص العمل عن بعد.

وتابع خلال مداخلة لقناة "mbc"، أن الفرص متاحة بكل المجالات خلال 2024، ولكن الفرق بالتخصصات العلمية ومدى الجاهزية لتنفيذ المهام.

وأكمل: "المشروعات الصغيرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في السوق.. والمملكة تدعمها بقوة".

ووجه "الذيابي" نصيحة للمواطنين الباحثين عن العمل بمداومة المشاركة في مبادرات الموارد البشرية وملتقيات التوظيف"، واختتم موصيًا بمواصلة التدريب وتنمية المهارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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