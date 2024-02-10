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شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مشروعًا و33 ألف زائر في اختتام معرض”صنع بيدي“ بجامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات معرض ”صنع بيدي“ الـ17 للمشاريع الصغيرة بمشاركة جامعات المملكة، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وبلغ عدد المشاريع المشاركة في المعرض 114 مشروعًا في أقسام متنوعة، بإجمالي 150 طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية.
وشهد المعرض، الذي استمر 5 أيام، حضور 33518 زائرًا وزائرة، وهدف إلى تمكين رواد المشاريع الصغيرة وتأهيلهم والتسويق لمنتجاتهم ومشاريعهم.
وتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، منها ”داتا ثون الابتكار الاجتماعي“، عروض رياضية ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة، ومسابقة شاعرة الجامعة، ومسابقة السلطة الرقمية، ومسابقة أطروحة، بالإضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.
وأكدت الدكتورة ناديه قربان، من كيلة عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات، أن المعرض يسعى إلى إتاحة الفرص للمبدعين وأصحاب المشاريع من خلال استعراض مشاريعهم وتسويقها في المعرض ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أن المعرض يحقق الأهداف المرسومة للجامعة ويمثل المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، حيث يسبقها عددٌ من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.
وحظي المعرض بمشاركة واسعة من مختلف جامعات المملكة، حيث قدم الطلاب والطالبات مشاريعهم المبتكرة في مجالات متنوعة، مثل الحرف اليدوية، والمنتجات الغذائية، والمشاريع التقنية، والمشاريع الخدمية.
كما شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين عبروا عن إعجابهم بمستوى المشاريع المعروضة وإبداع الطلاب والطالبات.
وبلغ عدد المشاريع المشاركة في المعرض 114 مشروعًا في أقسام متنوعة، بإجمالي 150 طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية.
وشهد المعرض، الذي استمر 5 أيام، حضور 33518 زائرًا وزائرة، وهدف إلى تمكين رواد المشاريع الصغيرة وتأهيلهم والتسويق لمنتجاتهم ومشاريعهم.
وتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، منها ”داتا ثون الابتكار الاجتماعي“، عروض رياضية ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة، ومسابقة شاعرة الجامعة، ومسابقة السلطة الرقمية، ومسابقة أطروحة، بالإضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.
دعم المبدعين ورواد الأعمالأوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند عابد، أن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلبة على إبراز مواهبهم ومشاريعهم وعرضها للمجتمع وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكدت الدكتورة ناديه قربان، من كيلة عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات، أن المعرض يسعى إلى إتاحة الفرص للمبدعين وأصحاب المشاريع من خلال استعراض مشاريعهم وتسويقها في المعرض ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أن المعرض يحقق الأهداف المرسومة للجامعة ويمثل المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، حيث يسبقها عددٌ من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.
وحظي المعرض بمشاركة واسعة من مختلف جامعات المملكة، حيث قدم الطلاب والطالبات مشاريعهم المبتكرة في مجالات متنوعة، مثل الحرف اليدوية، والمنتجات الغذائية، والمشاريع التقنية، والمشاريع الخدمية.
كما شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين عبروا عن إعجابهم بمستوى المشاريع المعروضة وإبداع الطلاب والطالبات.